De Vrij, in Inghilterra tornano alla carica: Conte lo punta per il Tottenham

Tornano alla ribalta le voci in Inghilterra riguardo alla volontà di Antonio Conte di portare Stefan de Vrij al Tottenham. Nel dettaglio è stato il giornalista Alex Crook di talkSPORT a rilanciare la notizia.

OBIETTIVO DI MERCATO – Stefan de Vrij via dall’Inter? Al momento non ci sono grosse avvisaglie. Tuttavia, in Inghilterra, è stata rilanciata la notizia secondo la quale Antonio Conte vorrebbe portare il difensore al Tottenham. A ribadirlo è stato il giornalista Alex Crook di talkSPORT, intervistato dal portale Give Me Football: «Conte lo conosce, può essere proprio lui un possibile obiettivo per rinforzare la difesa». Solo ipotesi al momento, ma l’interesse dell’ex tecnico nerazzurro è alto. E l’olandese ha un contratto in scadenza nel 2023…