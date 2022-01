De Vrij, Ginter e Luiz Felipe suoi eredi ma l’Inter pensa ad un grande nome

De Vrij in estate può lasciare l’Inter. I nerazzurri sono infatti intenzionati a cedere il proprio difensore olandese con Luiz Felipe e Ginter pronti a sostituirlo. Occhio però ad un grande nome

EREDE − Stefan de Vrij può lasciare l’Inter in estate. Come riporta Sandro Sabatini su Sport Mediaset, i nerazzurri sono intenzionati a cedere il giocatore in scadenza nel 2023. Gli uomini mercato dell’Inter si stanno già muovendo per trovare dei sostituti adatti. Sulla lista ci sono i parametri zero Luiz Felipe e Mathias Ginter, entrambi in uscita rispettivamente dalla Lazio e dal Borussia Monchengladbach. Tuttavia, oltre a questi due nomi, eccone un terzo: Antonio Rudiger. Il centrale del Chelsea, in scadenza a giugno 2022, interessa anche a Milan e Juventus.