De Vrij e il giallo rinnovo: accordo con cifre da tempo, ma senza annuncio Inter – SI

De Vrij, a differenza di Brozovic e Perisic, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. Tuttavia, come fa sapere Pedullà da Sportitalia Mercato, c’era un accordo fra l’Inter e Raiola già da un anno fa: intesa che però, a oggi, non è stata ratificata e lascia aperti altri scenari.

COSA SUCCEDE? – Alfredo Pedullà segnala un possibile allarme: «C’è questo secondo me giallo legato a Stefan de Vrij. Non ha un contratto lungo, scade nel 2023. Perché secondo me è un giallo? Circa un anno fa avevamo parlato di un incontro con accordo con l’Inter, e un mese dopo Mino Raiola l’aveva confermato. Non ha ancora rinnovato, non so se si tratti di tempi tecnici da rispettare però c’era un accordo sulle cifre da tre milioni e ottocentomila euro a quattro milioni e mezzo. Se andasse sul mercato sarebbe una grande plusvalenza, perché arrivò nel 2018 a parametro zero dalla Lazio. Però è una cosa che da otto-dieci mesi è rimasta sottotraccia: magari domani mattina confermano quel tipo di accordo, però è una cosa da seguire».