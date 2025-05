De Vrij e il futuro con l’Inter: presa una decisione sul rinnovo di contratto!

A pochi giorni dalla fine della stagione si tirano le somme, anche pensando al mercato. Qual è il futuro di Stefan De Vrij, il cui contratto è in scadenza a breve? L’Inter è indirizzata verso una scelta legata al rinnovo di contratto.

RECAP – La stagione che sta per volgere al termine ha raccontato una verità precisa: Stefan de Vrij sa e può ancora essere una risorsa importante per l’Inter. Il difensore centrale si è rivelato un supporto essenziale nelle rotazioni di Simone Inzaghi, riuscendo a non far sentire quasi mai la mancanza del titolare Francesco Acerbi. A questo punto dell’anno, quindi, non ci si può non domandare quale sarà il futuro dell’olandese, il cui contrato scade tra circa un mese. A questo proposito, le parti sembrano aver imboccato una strada precisa legata al rinnovo di De Vrij.

De Vrij e il rinnovo con l’Inter: ecco la scelta “definitiva”

L’INTENZIONE – La volontà, dichiarata in più circostante da Giuseppe Marotta, di svecchiare la rosa, non sembra poter ostacolare il futuro di De Vrij e dell’Inter. Come esplicitato da Orazio Accomando sul proprio profilo X, infatti, le parti avrebbero deciso di procedere col rinnovo di contratto per ancora un’altra stagione. Il fatto che l’olandese possa restare a Milano, però, non stupisce più di tanto. Il suo procuratore Federico Pastorello, infatti, solo un mesetto fa si era esposto sull’argomento, spiegando quanto poco fosse in discussione la sua permanenza nel club nerazzurro. La notizia lanciata quest’oggi dal giornalista di Dazn, quindi, non fa altro che confermare che il rinnovo di contratto del difensore con l’Inter è sempre più vicino.