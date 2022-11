De Vrij, futuro incerto all’Inter. Permanenza solo in un caso specifico – CdS

Arrivano conferme riguardo i dubbi legati al possibile rinnovo contrattuale di Stefan de Vrij (vedi articolo). Il difensore è in scadenza con l’Inter e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà riconfermato solo in un caso specifico.

GRANDE DUBBIO – Stefan De Vrij presto dovrà ragionare con la dirigenza dell’Inter riguardo il possibile rinnovo di contratto con un adeguamento di contratto. Il futuro del difensore olandese è sempre più incerto oggi più che mai, soprattutto dopo un Mondiale da comprimario. Contro il Qatar martedì sera, difatti, De Vrij rischia di restare ancora a secco di minuti dopo aver saltato le prime due sfide. Per quanto riguarda un possibile rinnovo, qualora le pretese del difensore non fossero esagerate, allora salirebbero le quotazioni per una conferma. In caso contrario, il club nerazzurro attiverebbe la ricerca di un sostituto, al netto della situazione legata a Skriniar che deve allo stesso modo rinnovare il contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona