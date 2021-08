De Vrij, futuro in Premier League? Raiola si muove: lo scenario – TS

Nell’edizione odierna del “Tuttosport” si parla di un possibile addio di Stefan de Vrij all’Inter. Per l’olandese potrebbe esserci un futuro in Premier League

MERCATO – L’Inter, secondo il “Tuttosport”, potrebbe decidere di privarsi di Stefan de Vrij. Secondo il quotidiano, infatti, anche con la cessione di Lukaku, viste le richieste di Inzaghi per rinforzare la rosa, potrebbe essere necessario il sacrificio di un altro big, per arrivare alla fatidica soglia, imposta dalla società, di 80 milioni di attivo sul mercato. Ecco perché, nelle ultime settimane, Mino Raiola, procuratore dell’olandese, ha sondato il terreno in Premier League. La valutazione dell’olandese si aggira sui 40 milioni e, considerando l’arrivo a parametro zero nel 2018, un’eventuale cessione garantirebbe ai nerazzurri una cospicua plusvalenza.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport