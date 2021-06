De Vrij entra nel radar del Barcellona: sondaggio per l’olandese

Il Barcellona cerca un difensore centrale, e mette nel mirino (anche) Stefan de Vrij, difensore dell’Inter. Ecco tutti i nomi sul taccuino dei blaugrana, secondo la testata spagnola Mundo Deportivo.

DIFENSORE CERCASI – Il Barcellona continua a cercare un difensore. Non basterà il ritorno in Catalogna di Eric Garcia: i blaugrana vogliono un altro difensore per rinforza un reparto in ricostruzione. Secondo Mundo Deportivo, i nomi sul taccuino dei dirigenti culé sono molteplici. Tra questi figurano Lisandro Martinez dell’Ajax, Matthijs de Ligt (Juventus), Aymeric Laporte (Manchester City) e addirittura Alessio Romagnoli del Milan, che arriverebbe a parametro zero. Infine, anche Stefan de Vrij rientra in questa lista. Il Barcellona conosce le necessità economiche dell’Inter, e quindi monitora anche la situazione del difensore olandese.

Fonte: mundodeportivo.com – Angel Perez