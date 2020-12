De Vrij e Inter alla stretta finale per...

De Vrij e Inter alla stretta finale per il rinnovo: cifre e durata del contratto

Condividi questo articolo

Photo 192013177

Stefan De Vrij e l’Inter avrebbero trovato l’intesa per il rinnovo del contratto del difensore: dettagli su cifre e durata

DETTAGLI – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, sarebbe stata trovata l’intesa tra Inter e Stefan De Vrij per il rinnovo del contratto del difensore centrale olandese. Il contratto che dovrebbe firmare il giocatore avrebbe una durata fino al 2025, due in più rispetto all’attuale. Quanto all’ingaggio, il 28enne dovrebbe guadagnare 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Attesa per l’ufficialità.

Fonte: Raimondo De Magistris – TuttoMercatoWeb.com