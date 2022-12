De Vrij e Acerbi, stesso agente ma futuro diverso? L’Inter ha le idee ben chiare

L’Inter dopo aver risolto la questione contrattuale con Milan Skriniar, dovrà risolvere anche altre situazioni rinnovi legate alla difesa. Da chiarire per esempio la situazione legata a Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, che da poco hanno lo stesso allenatore.

DA RINNOVARE – Anche il contratto di Stefan de Vrij è in scadenza a giugno 2023 e presto la dirigenza dell’Inter si siederà a un tavolo per valutare il rinnovo del calciatore. Di sicuro verrà adeguato l’ingaggio, motivo per cui l’olandese dovrà accontentarsi di guadagnare qualcosa meno rispetto gli attuali 4,2 milioni che attualmente percepisce. Lui cosa deciderà di fare? Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno al suo nuovo agente, Federico Pastorello. Lo stesso di Francesco Acerbi, una delle sorprese di questa stagione. Anche per l’italiano la situazione è da risolvere: va per i 35 anni e per il suo acquisto ci vogliono 4 milioni i (eventuale trattativa con Lotito…) e che il suo contratto arriva fino al 2025, per 2,6 milioni all’anno.