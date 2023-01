De Vrij, dopo l’offerta l’Inter attende. Lui e altri 3 sul filo. La strategia − CdS

Oltre a Skriniar, l’Inter attende anche una risposta da Stefan de Vrij. L’olandese ha ricevuto una proposta dal club importante, ma sta valutando. Oltre a lui, c’è un intero reparto in scadenza

REPARTO IN SCADENZA − In casa Inter c’è un intero reparto difensivo in scadenza di contratto. Oltre a Milan Skriniar, per cui ha parlato lo stesso Beppe Marotta in occasione di Inter-Napoli (vedi articolo), anche de Vrij è una altra questione aperta. Il club ha offerto al giocatore un contratto biennale con opzione per il terzo praticamente alle cifre attuali. La palla passa a lui che dovrà decidere se accettare o meno. Le sirene nella sua testa non mancano, soprattutto quelle di Premier League. Skriniar e de Vrij non sono però i soli sul filo. Occhio anche a D’Ambrosio e Francesco Acerbi. Quest’ultimo è arrivato la scorsa estate in prestito, con diritto di riscatto fissato a quattro milioni.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno