De Vrij attira un altro club dall’estero: richiesta per l’Inter ridotta

De Vrij è uno dei principali nomi di cui si parla in uscita per l’Inter in vista del prossimo mercato. Dall’Inghilterra, FootballInsider247 segnala come ci sia un altro club su di lui.

VA IN PREMIER LEAGUE? – Si è parlato tanto di Tottenham per Stefan de Vrij, ma ora gli Spurs non sembrano essere più soli. Secondo FootballInsider247 c’è l’Aston Villa che ha messo gli occhi sul centrale dell’Inter, con l’obiettivo di rinforzare la rosa con acquisti di livello come fatto a gennaio con Philippe Coutinho. La valutazione di cui si parla è quaranta milioni di sterline, circa quarantotto milioni di euro, però è possibile che la richiesta del club di Birmingham sia inferiore. Per de Vrij il contratto è in scadenza al 30 giugno 2023, quindi a fine stagione o rinnova o sarà più fattibile una cessione.

Fonte: footballinsider247.com – Wayne Veysey