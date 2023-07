De Vrij, attesa del rinnovo finita: ecco quando ci sarà l’annuncio − SI

Il rinnovo di Stefan De Vrij è cosa fatta e sta per finire anche l’attesa per l’annuncio. Il giocatore continuerà ad essere un giocatore dell’Inter, le ultime di SportItalia.

ATTESA QUASI FINITA − Nelle prossime settimane, secondo SportItalia, arriverà l’ufficialità per il rinnovo di Stefan De Vrij. Se ne parla da tanto, ma la priorità del club nerazzurro è andata su entrate e uscite in ottica mercato. In questo senso e per la difesa, poi, l’Inter potrebbe pensare comunque di lavorare anche per un senatore da affiancare a Yann Bisseck e per rimpiazzare Danilo D’Ambrosio.