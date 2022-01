De Vrij attende rinnovo da un anno, l’Inter lo sacrifica? Nel caso due difensori – SI

De Vrij è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023, si pensava al rinnovo con l’Inter ma la situazione è ferma da tempo. Pedullà, da Sportitalia Mercato, pensa che a fine stagione la società possa sacrificare l’olandese per prendere due difensori.

LE PROSSIME STRATEGIE – Dopo Robin Gosens e (forse) Felipe Caicedo si pensa alla prossima stagione. Così Alfredo Pedullà: «L’Inter ha le idee molto chiare per il futuro. Ha sempre scartato l’ipotesi Matthias Ginter, perché non voleva partecipare a un’asta. Ha in testa Gleison Bremer, Luiz Felipe sempre se non rinnovasse con la Lazio, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I difensori potrebbero essere due se la prossima estate decidesse di fare una grande plusvalenza con Stefan de Vrij. Ricordiamo che, circa un anno fa, aveva raggiunto un accordo per un prolungamento, dopo l’accordo con Mino Raiola. L’accordo era stato raggiunto, da un anno a questa parte non è stato formalizzato. C’è tempo per farlo, ma se qualcuno dovesse decidere di spendere quaranta-cinquanta milioni loro possono pensare di fare Bremer. Hanno inquadrato Frattesi, vedendo un percorso come Nicolò Barella, e Scamacca: sono stati molto bravi a pensarci prima».