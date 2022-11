De Vrij ai margini con l’Olanda ma non con l’Inter: la valutazione sul rinnovo – CdS

De Vrij è ancora a quota zero minuti ai Mondiali, con una nuova panchina anche ieri in Olanda-Ecuador (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport questo solo in parte si riflette sull’Inter in chiave rinnovo.

A SECCO – I Mondiali di Stefan de Vrij finora sono avari di soddisfazioni. L’Olanda ha vinto la prima contro il Senegal solo allo scadere, ieri l’Ecuador ha imposto l’1-1. In entrambe le partite il difensore dell’Inter è rimasto a guardare i compagni dalla panchina, segno di come sia retrocesso nelle gerarchie di Louis van Gaal. Questo non è avvenuto con Simone Inzaghi, che l’ha sempre tenuto in considerazione nonostante prestazioni non più come quelle di un tempo. La possibilità che de Vrij lasci l’Inter a fine stagione, a scadenza di contratto, c’è. Inciderà anche l’esito dei Mondiali, secondo il Corriere dello Sport, che parla di valutazioni con la società. Se dovesse rinnovare lo farebbe a cifre non esagerate, con la sua richiesta che sarà determinante per capire quanto margine ci sia per arrivare a un accordo. Questo anche perché, in parallelo, c’è da trovare l’intesa con Milan Skriniar che ha la priorità. Per de Vrij il rischio, intanto, è di rimanere di nuovo in panchina nell’ultima partita del girone dell’Olanda, martedì col Qatar.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona