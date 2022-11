De Vrij, l’agente: «Via dall’Inter? Non elegante parlarne ora»

De Vrij è in scadenza di contratto al 30 giugno e per ora non si parla di rinnovo. Il suo agente, Pimenta, a margine dell’evento Golden Boy di stasera rinvia però il discorso su un possibile addio all’Inter.

SITUAZIONE DA VALUTARE – Stefan de Vrij non ha certo avuto un 2022 positivo con l’Inter. Col contratto in scadenza al 30 giugno 2023 è chiaro che bisogna cominciare a discutere del rinnovo o pensare a una partenza a parametro zero. Rafaela Pimenta, l’agente del difensore, dribbla l’argomento: «Io dico sempre che non trovo molto elegante, nei confronti dei club, parlare di trasferimento. Non siamo ancora a metà stagione, pensiamo a questo fra qualche mese».