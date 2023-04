De Santis: «Buchanan, accordo Inter-Bruges praticamente raggiunto. Dumfries…»

Lorenzo De Santis, operatore di mercato, ha parlato di Tajon Buchanan, esterno del Bruges nel mirino dell’Inter, e di Denzel Dumfries.

TRATTATIVA – Queste le parole di Lorenzo De Santis, operatore di mercato, a SportItalia.com su Tajon Buchanan, esterno del Bruges nel mirino dell’Inter. «Quanto è avanti la trattativa? Fra Inter e Bruges è stato praticamente raggiunto l’accordo per Buchanan. Non è ancora stato ratificato, ma c’è l’intesa di massima sia con il club che con il calciatore. Il costo dell’operazione sarebbe intorno ai 15 milioni. Il Bruges lo ha comprato a gennaio del 2022 per 6. Fa cose molto interessanti, si tratta di un giocatore canadese, classe ’99 di prospettiva, esterno di fascia, ha grande forza e ricorda Dumfries, che viene a sostituire».

SPERANZA – De Santis su Dumfries. «Sarà l’olandese il sacrificato per i nerazzurri? Sta facendo una stagione non esaltante: c’è la speranza da parte dei nerazzurri di riuscire a monetizzare una sua cessione, magari in Premier League».