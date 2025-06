De Pieri, avanza un’idea dalla Serie B! L’Inter ha una convinzione – Sky

Giacomo De Pieri, emerso come uno dei migliori calciatori dell’Inter Primavera scudettata, potrebbe lasciare i nerazzurri – in prestito – in estate. Una squadra della Serie B ha dimostrato di fare sul serio per lui.

LA SITUAZIONE – Giacomo De Pieri rappresenta uno dei talenti più interessanti del vivaio dell’Inter. Grazie alle sue qualità tecniche, alla leadership da lui mostrata all’interno del gruppo vittorioso dello scudetto nel Campionato Primavera e alle prospettive cui si accompagna il suo profilo, i nerazzurri sono convinti di avere tra le mani un talento molto interessante per il futuro. Su queste basi, la volontà della dirigenza è quella di assicurargli il percorso ideale di maturazione personale e professionale in vista di un potenziale ritorno all’Inter.

De Pieri, il Monza fa sul serio: lo scenario

LA RICHIESTA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monza avrebbe avviato le discussioni con l’Inter per un possibile approdo di De Pieri in Brianza in estate. L’idea sarebbe quella di procedere a un prestito secco – o al massimo alla formula del riscatto e controriscatto – così da preservare l’obiettivo fondamentale dei nerazzurri sul fronte legato al classe 2006: mantenerne il controllo. L’Inter, come da pilastro del nuovo corso avviato sul mercato, intende rinnovarsi a partire dai giovani. De Pieri rientra inevitabilmente in questo disegno.