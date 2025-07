De Pieri, niente Inter Under-23! Prova il salto in Serie B

Giacomo De Pieri, non prenderà parte alla formazione Under 23. L’Inter, di comune accordo con le parti, ha deciso che lo manderà in Serie B alla Juve Stabia.

CESSIONE – Giacomo De Pieri non farà parte della nuova Inter Under 23, al via in Serie C nella stagione 2025/26. L’attaccante classe 2005, protagonista con la Primavera di Zanchetta, è destinato a un salto immediato in Serie B. L’Inter, dopo l’esordio in prima squadra, ha infatti deciso di testarlo subito in un campionato più competitivo per valutarne il potenziale a un livello superiore. Il giovane talento è stato definito in prestito alla Juve Stabia, formazione campana che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A. Un’opportunità importante per l’esterno, che avrà la possibilità di confrontarsi con un torneo impegnativo e di crescere in un ambiente ambizioso.

De Pieri alla Juve Stabia! Si punta in alto

FINE – L’operazione che porterà De Pieri alle porte di Napoli, dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore. L’Inter continuerà a seguirlo da vicino, consapevole di avere tra le mani un profilo interessante su cui puntare per il futuro. L’esterno è stato uno dei migliori nella finale scudetto contro la Fiorentina e ha trascinato la Primavera alla vittoria al Viola Park. Adesso però, inizierà l’avventura alle pendici del Vesuvio.