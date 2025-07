De Pieri, decisione presa dall’Inter! Niente U-23, l’ambizione – Sky

Giacomo De Pieri non resterà all’Inter per disputare la prossima stagione in Serie C con l’U-23. La decisione, di segno diverso, è ora definitiva.

LA DECISIONE – Giacomo De Pieri approderà alla Juve Stabia in questa finestra estiva di mercato, come riferito da Gianluca Di Marzio. La scelta risponde all’esigenza – condivisa da calciatore e società nerazzurra – di procedere a un ideale percorso di maturazione personale e professionale al fine di un ritorno all’ovile tra qualche stagione. Così come nel caso di Francesco Pio Esposito – disimpegnatosi ottimamente con la maglia dello Spezia – anche per quanto riguarda De Pieri vi è la convinzione che il giocatore sia pronto per poter rendere al meglio in un top Club della Serie B. Da qui la scelta di una candidata alla promozione in Serie A – come la Juve Stabia – come piazza alla quale destinare il proprio canterano.