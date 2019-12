De Paul vuole l’Inter, ma l’Udinese fa resistenza per gennaio – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter non ha abbandonato la pista De Paul. L’Udinese però è invischiata nella lotta per non retrocedere.

OBIETTIVO CONCRETO – Pur volendo venire incontro alle richieste di Conte, vale a dire Vidal, Marotta e Ausilio lavorano anche su altre piste. Anzi, quella che conduce a De Paul è stata per diverse settimane la principale. Anche l’Udinese, però, sta facendo resistenza. Non tanto sulla valutazione del giocatore (siamo sopra i 30 milioni) o sul tipo di operazione (prestito con riscatto in 18 mesi), ma sull’opportunità di lasciarlo andare, alla luce della situazione di classifica. Il rischio, infatti, sarebbe quello di far partire l’elemento in grado di fare la differenza, con la squadra nel pieno della lotta per la salvezza. Sarà un caso, però, in coincidenza con l’uscita delle voci sull’Inter, il rendimento di De Paul ha cominciato a calare. E allora qualcuno comincia a chiedersi se valga la pena trattenere un giocatore che potrebbe avere la testa già da un’altra parte. Anche in questo caso un segnale dal giocatore, che vuole l’Inter, potrebbe sbloccare la situazione.