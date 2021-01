De Paul in vendita? L’Udinese fa chiarezza, un messaggio (anche) all’Inter

Condividi questo articolo

200692982 | © Agenzia LiveMedia

De Paul è fra i nomi che circolano per l’Inter in questo mercato di gennaio, ma l’Udinese come noto è difficile da convincere. Il direttore dell’area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, è intervenuto in collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1 e ha spiegato quando l’argentino andrà via.

POCHE PAROLE MA DECISE – Rodrigo de Paul non lascerà l’Udinese nel mese di gennaio. Sul centrocampista argentino, accostato all’Inter anche di recente, se ne riparlerà alla fine di questa stagione. Lo chiarisce il direttore dell’area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino: «Vale meno dopo gli errori contro la Juventus? Assolutamente no (ride, ndr). Venderlo? L’estate prossima. Con la Juventus non c’è stata nessuna chiacchiera, assolutamente. Però l’adattabilità di De Paul lo rende un tuttocampista: lui è in grado, dalla metà campo in su, di fare tutto quello che si può fare con grande qualità. È un giocatore che riempie una squadra. Valutazione? Meno di Matthijs de Ligt (ride, ndr)».