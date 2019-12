De Paul unica alternativa a Vidal, Kulusevski per l’estate – TS

“Tuttosport” riporta che Vidal è la prima scelta di Conte, con De Paul come alternativa. Kuusevski va bloccato per l’estate.

PRIMA SCELTA – Conte vuole Vidal a ogni costo a giudicare dal pressing che sta tenendo su Marotta per accontentarlo. Il tecnico vuole per il centrocampo un giocatore pronto, possibilmente già alla riapertura del mercato. Questo perché Stefano Sensi, fatta eccezione per i ventidue minuti di Dortmund, non gioca dal 6 ottobre, perché Nicolò Barella è in bacino di carenaggio dal 23 novembre e perché Matias Vecino, che invece sta giocando sempre, non ha mai convinto in stagione.

ALTERNATIVA – Vidal farebbe ulteriormente alzare l’asticella alla qualità del centrocampo e renderebbe un po’ meno importante il gap con la Juve. Unica alternativa al cileno resta Rodrigo De Paul che – nonostante nasca esterno e trequartista – all’Udinese ha iniziato a giocare come mezzala: per i motivi di cui sopra, Conte – tra l’altro – sarebbe ben contento di abbracciare entrambi in nerazzurro.

GIOVANI – Cristian Ferreira, talento del River classe 1999, qualora sbarcasse ad Appiano per restare, non sarebbe evidentemente il giocatore che cerca Conte. Discorso simile per Dejan Kulusevski che l’Inter vuole bloccare a gennaio per l’estate: riprogrammare lo svedese in un ruolo che non ha mai interpretato occorrerebbe tempo che Conte non ha.