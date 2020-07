De Paul pronto a cambiare aria? L’Inter, stavolta, ha altri progetti – GdS

Condividi questo articolo

È stato uno dei profili più gettonati del mercato invernale, in orbita nerazzurra. Rodrigo De Paul ha voglia di spiccare il volo, ma stavolta l’Inter non sembra intenzionata a fare follie per l’argentino

NUOVE SFIDE – Rodrigo De Paul ha tanta voglia di cambiare aria. L’Udinese gli sta stretta, ma non da oggi. Nelle ultime sessioni di mercato si erano fatte avanti diverse squadre per provare a strapparlo al club friulano. Il tentativo della Fiorentina è stato quello più concreto: ma la famiglia Pozzo ha ritenuto insufficiente l’offerta da 28 milioni per l’argentino. Sotto i 40 non si tratta. Forse anche queste esose richieste hanno tenuto lontana l’Inter, che a gennaio sembrava molto vicina a portarsi a casa l’argentino. Poi, l’arrivo di Christian Eriksen ha cambiato le carte in tavola. Il danese era una delle opportunità che spesso Giuseppe Marotta rivanga. Una di quelle da non farsi scappare e che ha inevitabilmente accantonato De Paul per il centrocampo nerazzurro.

DISTANTI – De Paul è diventato un vero e proprio trascinatore per l’Udinese, che vuole tirarsi fuori prima possibile dalla lotta salvezza. L’argentino, in ogni caso, avrebbe manifestato la voglia di provare qualcosa di nuovo. Le pretendenti non sono poi così diverse dagli ultimi tempi. La Fiorentina cerca con insistenza un profilo simile all’argentino, ma l’unico club (al momento interessato) ad avere il budget per un affondo è l’Atletico Madrid. E l’Inter? Marotta e Antonio Conte sembrano avere altri piani, al momento. Nonostante il classe ’95 abbia più volte fatto apprezzamenti sul tecnico nerazzurro sfruttando la “sponda” Lautaro Martinez, di cui è molto amico oltre che compagno in Nazionale. Dall’Udinese, al momento, sembra più probabile l’arrivo di Juan Musso per la porta, anche se nulla si è mosso per adesso. Un doppio colpo, in salsa argentina dai Friulani, sembra davvero complesso. L’Inter e De Paul torneranno probabilmente a farsi le moine. Di certo, non in questa sessione di mercato.

Fonte: La Gazzetta dello Sport