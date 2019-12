De Paul pista fredda, l’Inter ora è concentrata su altri nomi – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che l’Inter ha rallentato su De Paul. L’argentino piace come profilo, ma al momento altre piste sono prioritarie.

PISTA FREDDA – In casa Inter sono in netto calo nel quotazioni di De Paul. L’argentino è stato seguito a lungo dai nerazzurri sia in questa stagione che nella scorsa. Però il tipo di investimento non convince del tutto, al netto delle considerazioni tecniche. A livello tattico infatti il suo inserimento darebbe un’alternativa interessante a Conte, il giocatore è un classe 1994 e conosce benissimo la Serie A. Ma le priorità adesso sono diverse.