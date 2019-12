De Paul pista fredda, a Conte piace ma l’Udinese fa muro – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la pista che porta a Rodrigo De Paul è molto fredda. L’Inter ha cambiato le sue priorità.

PISTA FREDDA – Conte ha messo Vidal in pole perché lo conosce e lo ritiene l’elemento ideale per alzare il livello. Ma c’è anche un altro motivo: il tecnico ha capito che l’altro elemento che gradisce nel ruolo, vale a dire De Paul ha una valutazione molto alta, e quindi richiederebbe una trattativa complessa. L’Udinese non intende farlo partire per meno di 35 milioni. L’argentino, classe 1994, sarebbe un investimento a lungo termine, mentre Vidal alzerebbe subito il livello.