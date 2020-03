De Paul opzione sempre viva per l’Inter, prezzo...

De Paul opzione sempre viva per l’Inter, prezzo alto – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter come interno di centrocampo segue sempre De Paul. L’Udinese però ha alzato il prezzo.

ALTERNATIVA DI QUALITA’ – L’Inter vuole un interno di centrocampo con qualità e quantità. La prima scelta è Castrovilli, ma i nerazzurri sono semore sulle tracce di De Paul. Il fantasista argentino è un classe 1994, quindi più “anziano” di Castrovilli di tre anni. Inseguito dall’Inter già a più riprese, in questa stagione si è ormai “stabilizzato” in mezzala, ruolo ben svolto con 5 gol e 2 assist. Il numero 10 bianconero è pronto al grande salto e la sua valutazione oscilla intorno ai 40 milioni. La concorrenza è forte (lo voleva il Milan prima del caos), ma in caso di addio, l’Inter un pensierino lo farà.