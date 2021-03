De Paul e Musso, l’Inter punta il doppio colpo? L’Udinese fa il prezzo

De Paul e Musso sono i due pilastri dell’Udinese che si sta avviando verso una salvezza tranquilla. L’Inter è una delle squadre che monitorano il rendimento di entrambi gli argentini, e per la prossima stagione potrebbe piazzare il doppio colpo. “Sport Mediaset” rivela il prezzo dato dalla dirigenza friulana.

TRASFERIMENTO DOPPIO PER L’INTER? – Juan Musso e Rodrigo de Paul sono stati protagonisti ieri di Udinese-Sassuolo (vedi articolo). Il primo ha mantenuto la porta inviolata, con una parata nel finale su Filip Djuricic, il secondo ha giocato un gran secondo tempo servendo a Roberto Pereyra la palla del 2-0. A fine stagione entrambi potrebbero lasciare il Friuli, ma non sarà certo per cifre basse. Secondo “Sport Mediaset” l’Udinese ha già informato l’Inter e le altre squadre interessate del prezzo dei due argentini. Per De Paul la richiesta è quaranta milioni di euro, per Musso invece trenta milioni di euro.

