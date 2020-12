De Paul, Inter pronta al passo decisivo. Ecco la richiesta dell’Udinese – Sky

Rodrigo De Paul è l’obiettivo numero uno dell’Inter. Tanto che Conte vorrebbe avere l’argentino con sé già a gennaio. Ecco le richieste dell’Udinese che riporta “Sky Sport”.

MEZZALA – Rodrigo De Paul è l’uomo che Antonio Conte vuole per aumentare il tasso tecnico della sua Inter. Il tecnico è un estimatore di lunga data del centrocampista argentino. E lo apprezza non solo per la sua indiscussa qualità tecnica, ma anche (e soprattutto) per l’intensità. Il numero 10 dell’Udinese è in grado di svolgere pienamente entrambe le fasi di gioco. Per il centrocampo dell’Inter costituirebbe un upgrade non indifferente, e contribuirebbe a rafforzare l’equilibrio che Conte non ha ancora consolidato. Fosse per l’allenatore, i nerazzurri si muoverebbero già a gennaio. Ma ci sono alcune contingenze che devono incastrarsi. Tanto delle possibilità di spesa nerazzurre dipenderà dal futuro di Christian Eriksen. Un’eventuale cessione del danese sembra infatti l’unico modo per andare incontro alle richieste dell’Udinese per De Paul, che si aggirano tra i 30 e i 35 milioni di euro.