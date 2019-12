De Paul-Inter, prezzo alto. Udinese pronta a cedere: piano B o trattativa?

De Paul resta un nome nel mirino dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Il trequartista argentino piace da diverse settimane alla dirigenza nerazzurra, ma non c’è la quadratura con l’Udinese per il prezzo del calciatore. Di seguito le ultime novità e i possibili sviluppi sulla trattativa riportati da “Calciomercato.com”

QUESTIONE DI PREZZO O SCELTE? – Vidal è in primo piano nelle valutazioni dell’Inter, ma De Paul non è da scartare. Il calciatore argentino piace per caratteristiche, ma non c’è la quadratura con l’Udinese sulla valutazione del ragazzo. Il prezzo sembra fermo sui 35 milioni di euro, cifra a cui i nerazzurri non sembrano pronti ad arrivare. Vedremo se ci sarà uno sconto da parte dell’Udinese, ora disposta a cedere il talento, ma l’Inter è proiettata anche su altri obiettivi.