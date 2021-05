De Paul, dall’Inter non arrivano offerte serie. Occhio alla Spagna – Sky

De Paul è uno dei nomi accostati all’Inter per la prossima stagione. Il centrocampista può lasciare l’Udinese, ma non è scontato che lo faccia in Serie A. Anzi: per Gianluca Di Marzio al momento è la Spagna la destinazione più probabile.

SECONDA POSSIBILITÀ? – Rodrigo de Paul ha già giocato nella Liga, dal 2014 al 2016 col Valencia ma senza fare granché. Secondo Gianluca Di Marzio, al momento, l’Inter e i club di Serie A non sono i favoriti per prenderlo. Il giornalista, intervenuto a Sky Sport, spiega a chi l’Udinese può cedere l’argentino in estate: «C’è un Atlético Madrid che, avendo vinto la Liga, vuole rinforzarsi ancora di più. Sta trattando De Paul, le big italiane non si sono mai davvero avvicinate all’Udinese facendo offerte serie. L’Atlético Madrid sì». E i colchoneros vogliono anche Lautaro Martinez (vedi articolo).