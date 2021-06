De Paul esce dai radar dell’Inter. L’operazione che dovrebbe portare il centrocampista argentino via da Udine è ancora lontana dalla sua conclusione ma il Club nerazzurro non parteciperà all’asta. Questo quanto affermato da Criscitiello – Direttore di “Sportitalia” – nel corso di “SI Café” sull’emittente stessa

COLPO CONTIANO – Il futuro di Rodrigo De Paul non sarà l’Inter, nonostante il lungo corteggiamento. Ne è sicuro Michele Criscitiello (vedi dichiarazioni), da sempre vicino all’ambiente friulano. Il centrocampista argentino piaceva e piace ancora tantissimo ad Antonio Conte, che lo aveva chiesto all’Inter in passato. E lo avrebbe richiesto quest’estate come primo rinforzo. Adesso la società nerazzurra è fuori dei giochi sia perché non c’è più Conte in panchina sia perché non metterà sul piatto i 43 milioni di euro richiesti dall’Udinese. E questa, probabilmente, è il motivo principale. Conte, invece, è pronto a chiedere nuovamente De Paul come acquisto appena si siederà su una nuova panchina. In attesa di quel giorno, sul classe ’94 argentino c’è l’Atletico Madrid, la cui prima offerta non soddisfa né l’Udinese né il calciatore. La proposta avanzata finora prevede un valore dimezzato del cartellino (più di 20 ma meno di 25 milioni, ndr) con un ingaggio identico a quello che De Paul percepisce oggi a Udine. Su queste basi, non si muove.