De Paul-Inter? L’argentino ha idee chiare sul suo futuro: le ultime

Rodrigo De Paul, centrocampista centrale argentino dell’Atletico Madrid, è stato accostato anche all’Inter: le ultime sul suo futuro.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul futuro di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid accostato anche all’Inter. “Rodrigo de Paul non ha intenzione di lasciare l’Atletico Madrid quest’estate, nonostante le voci. Vuole continuare con l’Atléti, stesse sensazioni da parte del club. Le trattative di Boubacar Kamara per l’Atléti su un potenziale parametro zero non sono legate al futuro di de Paul“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano