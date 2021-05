De Paul, c’è il saluto all’Udinese? «Grazie per tutto». Futuro (quasi) scritto

Rodrigo De Paul saluta l’Udinese nel giorno del suo compleanno? Le lacrime di ieri, sommate all’indizio su Twitter possono fare una prova. Sarà l’estate dell’addio?

SALUTO? – L’indizio arriva dall’account Twitter di Rodrigo De Paul. L’argentino, che oggi, compie 27 anni, ha risposto ad un video celebrativo, realizzato dall’Udinese, con queste parole «Grazie per tutto». Una frase che, sommata alle lacrime di ieri pomeriggio a San Siro, fanno una prova e profumano di addio.

CONCORRENZA – Nelle ultime settimane i dirigenti friulani hanno parlato più volte di De Paul (vedi articolo), lasciando però il dubbio sulla destinazione futura. I club in corsa sono diversi: l’Inter, che lo aveva in pugno in passato, ma anche il Milan.

INDIETRO – I nerazzurri, al momento, hanno altri problemi da risolvere e questioni da chiarire. De Paul costa tanto e non è una priorità assoluta per la rosa di Antonio Conte, che può contare su una batteria di centrocampisti molo variegata e ben assortita. Ecco perché il club di Steven Zhang al momento parte defilato nella corsa a De Paul (discorso diverso per Juan Musso, QUI le ultime).

IPOTESI – L’indizio social, ovviamente, non è una certezza, ma De Paul si trova ad un bivio della sua carriera. Il momento del salto di qualità è adesso, e anche l’Udinese sa che questo è il momento buono per monetizzare. Resta solo da capire chi riuscirà ad accaparrarsi il talento ex Valencia.

Grazie per tutto 🖤🤍 https://t.co/oXsa9eS0CM — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) May 24, 2021