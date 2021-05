De Paul già dell’Inter nel 2019, poi saltò con Conte! Ora primo in lista – SI

De Paul poteva trasferirsi dall’Udinese all’Inter nel 2019, poi l’affare sfumò “complice” l’arrivo di Conte. L’argentino, che domani alle 15 sarà avversario proprio dei nerazzurri, resta comunque nel mirino: Alfredo Pedullà, nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, spiega cosa potrebbe accadere.

NUOVO TENTATIVO – Rodrigo de Paul infiammerà il prossimo mercato e le voci stanno già iniziando a circolare. Inter-Udinese di domani può essere la sua ultima coi bianconeri friulani, e non è escluso che sia un passaggio di consegne fra presente e futuro. Almeno stando ad Alfredo Pedullà: «Vediamo. L’Inter lo aveva preso a gennaio 2019 per venti milioni di euro più bonus. Poi arrivò Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, che ha fatto altre richieste legittime. Però l’Udinese è quella bottega, ha alte richieste. Penso che sia l’ideale per Conte e al primo posto nella sua lista».