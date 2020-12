De Paul e non solo: l’Inter cerca il doppio colpo dall’Udinese – SM

De Paul resta in cima alla lista dell’Inter di Conte per il mercato di gennaio. Come riportato da “Sport Mediaset”, con l’Udinese si cercherà di imbastire una doppia trattativa per completare i due reparti in emergenza. L’alternativa è a Cagliari

DOPPIO COLPO – A gennaio servirebbe un extra budget per arrivare agli obiettivi di Antonio Conte, che chiede rinforzi in più reparti. Rodrigo De Paul è il nome in cima alla lista per il tecnico nerazzurro. Il centrocampista argentino dell’Udinese costa non meno di 30 milioni di euro. Su De Paul c’è anche la forte concorrenza della Juventus. Per far sì che l’operazione vada in porto è necessario piazzare Christian Eriksen quanto prima. Intanto con l’Udinese è in piedi un’altra trattativa, quella che porterebbe Kevin Lasagna a Milano. L’attaccante bianconero è considerato un nome valido come vice di Romelu Lukaku in attacco. A meno che l’Inter non riesca a concludere lo scambio per arrivare a Leonardo Pavoletti cedendo Radja Naingoglan al Cagliari.