De Paul di nuovo obiettivo Inter: cavallo di ritorno per la Serie A?

L’anno scorso si è parlato a lungo di De Paul all’Inter, poi però l’Udinese lo ha ceduto all’Atlético Madrid. L’argentino ha giocato praticamente sempre in Spagna, ma secondo Sport i nerazzurri non hanno mollato la presa.

SEMPRE IN LISTA – Per Rodrigo de Paul l’Inter non demorde e rimane attenta alla situazione dell’argentino. Da un anno all’Atlético Madrid, ieri ha concluso l’esperienza in Champions League giocando gli ultimi ventuno minuti (più lunghissimo – e discusso – recupero) nello 0-0 col Manchester City. Secondo Sport De Paul è il profilo che piace maggiormente nella squadra di Diego Pablo Simeone, l’ha osservato ieri dal vivo Piero Ausilio. Il quotidiano catalano cita anche Memphis Depay e Miralem Pjanic dal Barcellona (vedi articolo) fra gli obiettivi, oltre a Dani Ceballos e Luka Jovic del Real Madrid di cui già si è discusso nella giornata di ieri (vedi articolo).

Fonte: sport.es