De Paul accende Napoli-Inter pure sul mercato. L’Udinese: «Richiesto»

De Paul a fine stagione potrebbe lasciare l’Udinese. Napoli-Inter non è soltanto la sfida di domenica, ma anche una possibile sfida sul mercato per il centrocampista argentino. E i friulani confermano la richiesta.

LA RICHIESTA – «Aurelio De Laurentiis ci ha chiesto Rodrigo de Paul, ma deve capire che è un giocatore costoso. Quando lo vedo mi riconcilio con il calcio». Così, intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show” su “Radio Punto Nuovo”, ha parlato Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese. Un’apertura chiara per il centrocampista argentino, più volte accostato all’Inter. Il Napoli c’è, ma la corsa per prenderlo si preannuncia infuocata. Già due anni fa, come aveva fatto intendere ai tempi lo stesso giocatore, nerazzurri e partenopei avevano provato a portarlo via dal Friuli, ma senza riuscirci. A fine stagione sarà la volta buona per far cambiare maglia a De Paul?