De Ligt-Juventus, aria di addio: ci prova il Chelsea. Skriniar mollato? – SM

Matthijs De Ligt è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo SportMediaset l’olandese punta a giocare in Premier League: si è informato il Chelsea che potrebbe mollare la presa su Skriniar ed un altro dell’Inter

ADDIO? – De Ligt si allontana dalla Juve. Secondo SportMediaset nella giornata di ieri è andato in scena un incontro fra la dirigenza bianconera e l’avvocato Raffaela Pimenta, che cura gli interessi del difensore. Incontro che si è chiuso con una fumata. Nessuna intesa sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, né sulla clausola che l’entourage del giocatore punta ad abbassare. L’olandese, vista la situazione d’impasse, fa gola a molti club di Premier League, Chelsea in testa. Se il club londinese dovesse chiudere per De Ligt, a quel punto abbandonerebbe le piste che portano a Skriniar e de Vrij dall’Inter.

Fonte: SportMediaset.it