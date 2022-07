De Ligt-Bayern Monaco fatta, la Juventus segue summit Inter-Torino − Sky

Nelle prossime ore de Ligt diventerà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. I bavaresi hanno raggiunto un accordo verbale con la Juventus che domani guarderà interessata al summit tra l’Inter e il Torino per Bremer

FATTA − Matthjis de Ligt diventerà presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Come riporta Luca Cilli di Sky Sport, i bavaresi hanno trovato un accordo verbale con la Vecchia Signora. I tedeschi si spingeranno oltre gli 80 milioni di euro più bonus. Al giocatore, un contratto di cinque anni fino al 2027. Inizia, al contempo, anche la caccia della Juventus al sostituto dell’olandese. Tra i nomi c’è anche Gleison Bremer. A tal proposito, i bianconeri guarderanno con interesse al summit atteso domani tra Inter e Torino per capire se ci saranno ancora margini di manovra. Nel caso in cui l’Inter non dovesse chiudere, allora la Juventus si fionderebbe sul brasiliano. Gli altri nomi per il post de Ligt sono Gabriel dell’Arsenal e Pau Torres del Villarreal.