De Laurentiis: «Bernardeschi, da settimane parlo con agente. Su Vecino…»

De Laurentiis, in occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro, in conferenza stampa ha parlato anche del mercato del Napoli, con riferimento a Matìas Vecino e a Federico Bernardeschi (proposto anche all’Inter).

SU BERNARDESCHI – Aurelio De Laurentiis parla anche di mercato, in particolare dell’esterno in uscita dalla Juventus, proposto anche all’Inter: «Sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie il mister. Con questo non mi permetterei di dire che Bernardeschi non vada bene, ma neanche il mister. Vedremo».

ANCHE VECINO – De Laurentiis parla dell’ormai ex centrocampista dell’Inter: «Vecino e Cavani? Mai avuto contatti. Finché tu prendi in porta uno che ha 34-35-36 anni è un discorso. Ma quando cominci a prendere uno sul quale tu punti…».

LOTTA SCUDETTO – De Laurentiis conclude parlando del sogno scudetto: «Abbiamo avuto una classe arbitrale che, con Calciopoli, ha fatto quello che ha fatto. Oggi per avere il Var ci siamo dovuti battere come dei pazzi per averlo, perché la casta va rispettata. Anche il sistema di gioco condiziona la spettacolarità del gioco stesso. Tutti questi condizionamenti che trovo limitanti, fanno in modo che o imbrogli per vincere per tanti anni oppure competi e te la giochi con il rischio anche di perdere. Io posso dire al tifoso che voglio vincere a tutti i costi, però se poi non vinco faccio una figuraccia.. Faremo di tutto per riportare a Napoli lo Scudetto, ma bisogna essere uniti e non scoraggiarsi se non dovessimo farcela. Ricordiamoci sempre che noi siamo il Napoli».