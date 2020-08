De la Vega verso la Serie A. Genoa-Inter sfumate, ora terzo club?

De la Vega è un talento di grande qualità e prospettive che sta impressionando con la maglia del Lanus. Un anno fa l’esterno d’attacco è stato a un passo dall’Inter, che avrebbe concluso l’operazione in sinergia con il Genoa. Ora il calciatore, secondo Sky Sport, è di nuovo vicino alla Serie A: lo vuole l’Atalanta.

UN TALENTO VERSO I NERAZZURRI – Un anno fa l’Inter sembrava disposta a puntare con forza sulle qualità di Pedro de la Vega, assieme al Genoa. Parliamo di un esterno offensivo classe 2001 che gioca nel Lanus e nel giro dell’Under-20 dell’Argentina. Alcuni mesi fa ci ha provato il Parma, anche in questo caso senza concludere l’affare. Ora il talento è entrato nel mirino dell’Atalanta, che l’ha promosso ed è pronta a puntare sulle sue qualità. Lo riporta Sky Sport, che segnala come i bergamaschi lo seguano da diversi mesi e lo abbiano studiato con attenzione. Il club allenato da Gian Piero Gasperini potrebbe presto affondare il colpo per l’esterno destro diciannovenne, che quindi troverebbe la Serie A come proseguimento della sua carriera. Dopo Genoa, Inter e Parma la quarta possibilità dalla Serie A potrebbe essere quella buona per il trasferimento di De la Vega: previste novità a breve.