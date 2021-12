De Jong, carta bianca Siviglia sul prestito. Olandese ha idee chiare

Luuk de Jong, giocatore accostato all’Inter negli scorsi giorni, avrebbe le idee chiare sul suo futuro: intanto il Siviglia apre al prestito.

FUTURO – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo su Luuk de Jong, il Siviglia non vuole rompere l’accordo di cessione con il Barcellona e ha dato carta bianca per trattare un prestito. L’olandese, di recente accostato all’Inter nell’ambito un affare con Alexis Sanchez, sarebbe seguito dal Feberbahce, ma vorrebbe tornare in Eredivisie per vestire la maglia del PSV.

Fonte: MundoDeportivo.com – Gabriel Sans