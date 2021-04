De Gea via dal Manchester United: 4 club in corsa, l’Inter non unica in A

De Gea potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione, dato che non è più certo di una maglia da titolare. Secondo Fichajes in Spagna c’è anche l’Inter fra le squadre che hanno manifestato interesse verso il portiere spagnolo.

OCCASIONE FRA I PALI – David de Gea non gioca dal 28 febbraio con il Manchester United. Poi, complice la paternità e la quarantena al rientro in Inghilterra, è rimasto indisponibile per tutto marzo. Ieri, contro il Brighton, è andato in panchina per scelta tecnica: al suo posto Dean Henderson, che Ole Gunnar Solskjaer pare voglia lanciare come titolare. Ecco quindi che, per De Gea, si aprono le porte di una cessione, dopo dieci anni coi Red Devils. Per Fichajes.net PSG, Juventus, Inter e Atlético Madrid sono le squadre che possono prenderlo. I parigini hanno però come obiettivo principale Hugo Lloris del Tottenham, richiesta dell’allenatore Mauricio Pochettino, i bianconeri invece hanno da sostituire Gianluigi Buffon. E l’Atlético Madrid ha Jan Oblak che è uno dei portieri più forti al mondo. Potrà essere De Gea il sostituto di Samir Handanovic all’Inter?

Fonte: Fichajes.net – Jaime Lopez Burgos