De Gea dà l’addio al Manchester United: anticipa Onana?

Il contratto di De Gea col Manchester United è scaduto lo scorso 30 giugno, si pensava ci fossero ancora margini per il rinnovo ma lo stesso portiere annuncia che non sara così. Questo fa intendere possibili sviluppi a breve per Onana.

IL SOSTITUTO – La trattativa fra Inter e Manchester United per André Onana sembra essere alle battute finali. Questo anche perché David de Gea su Twitter saluta i Red Devils: “Voglio mandare questo messaggio di saluto a tutti i tifosi del Manchester United. Voglio esprimere la mia immensa gratitudine e apprezzamento per l’affetto ricevuto negli ultimi dodici anni. Abbiamo raggiunto molto, sin da quando il mio adorato Sir Alex Ferguson mi portò in questo club. Ho provato un incredibile orgoglio ogni volta che ho messo questa maglia addosso, ogni volta che ho guidato la squadra, rappresentato questa società, il miglior club nel mondo. È stato un onore, che soltanto pochi fortunati calciatori hanno potuto provare. È stato un periodo indimenticabile e ricco di successi, da quando sono arrivato. Non pensavo, lasciando Madrid da ragazzo, che avremmo raggiunto quello che abbiamo ottenuto assieme. Ora, è il momento giusto per una nuova sfida, per passare a una nuova esperienza. Manchester sarà sempre nel mio cuore, Manchester mi ha formato e non me ne dimenticherò mai”.