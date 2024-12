David, tutto ancora aperto! Non solo: ‘Inter ben posizionata’ – SI

La rincorsa a David rimane aperta anche all’Inter, che non vuole mollare il centravanti canadese, in scadenza dal Lille la prossima estate.

SEMPRE NEL MIRINO – A parlare di David, ci pensa Gianluigi Longari della redazione di Sportitalia.it. Questo il suo aggiornamento: «Una specialità del management dell’Inter delle ultime stagioni è quella degli affari a zero. In questo senso vanno rilanciati i discorsi esplorativi tra la dirigenza dei nerazzurri e l’entourage di Jonathan David. L’attaccante canadese non rinnoverà il suo accordo con il Lille ed è un obiettivo di mezza Europa. Il canadese non ha nascosto le sue preferenze da bambino parlando del Barcellona come di un sogno. Ma è inevitabile che con il dispiegarsi della sua carriera possa prendere in considerazione anche proposte differenti rispetto a quella dei blaugrana».

David-Inter, tutto ancora aperto: la rincorsa continua

BEN POSIZIONATI – Ancora Longari sulla posizione dell’Inter in merito alla rincorsa su David: «Dinamiche che non vedono ancora una conclusione. Ma che certamente vedono i nerazzurri certamente ben posizionati nella rincorsa ad un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa; con un ingaggio che potrebbe essere in linea con quelli di prima fascia attualmente presenti nello spogliatoio nerazzurro. E che rappresenterebbe un investimento certamente fruttuoso anche con vista sul futuro anteriore. I nerazzurri ci saranno fino a che l’attaccante non avrà preso una decisione definitiva».