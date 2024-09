David sul taccuino dell’Inter: tra la concorrenza e un gradimento totale – TS

Jonathan David è uno dei grandi obiettivi della dirigenza dell’Inter per la prossima estate. Il calciatore canadese, il cui contratto è in scadenza con il Lille, dovrebbe liberarsi a parametro zero nel 2025. Ecco che i nerazzurri fiutano l’affare, consapevoli però della concorrenza.

LA TRATTATIVA – Jonathan David rappresenta uno dei parametri zero più appetibili che il fronte offensivo sia in grado di offrire all’Inter nella prossima finestra estiva di calciomercato. L’attaccante del Lille, autore di 1 gol nelle prime 3 gare di questa Ligue 1, potrebbe costituire il colpo decisivo per avere un reparto offensivo finalmente completo come da richiesta di mister Simone Inzaghi. L’età e le qualità offensive del classe 2000, unite a un’abitudine a giocare ad alti livelli e a una maturità acquisite in queste stagioni, lo rendono un profilo gradito trasversalmente all’interno della società nerazzurra.

Per arrivare a David l’Inter deve battere una concorrenza: le rivali italiane!

LA SITUAZIONE – L’Inter non è la sola squadra italiana a mostrare interesse per il calciatore canadese. Sulle sue tracce vi sono, infatti, anche la Juventus e il Milan, entrambe alla ricerca di un attaccante che possa dare un’alternativa rispetto al proprio titolare, ossia Dusan Vlahovic per i bianconeri e Alvaro Morata per i rossoneri. L’idea di assestare un colpo alla concorrenza, portando a casa un calciatore giovane e dalle grandi doti, spinge le tre big di Serie A a studiare la strategia migliore per consentire al classe 2000 di indossare la maglia del proprio club a partire dalla prossima stagione.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport