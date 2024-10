David a stravolgere le gerarchie in casa Inter: due probabilità! – TS

L’Inter la prossima estate vorrà ringiovanire la propria rosa, abbastanza avanti con l’età. Jonathan David è un obiettivo della dirigenza.

OBIETTIVO – L’Inter monitora tutte le occasioni e le trame di mercato per cercare di anticipare anche le mosse delle altre rivali. Tra queste c’è quella legata a David del Lille. Il centravanti del 2000, nato negli States ma di nazionalità canadese, lascerà a zero il club francese e su di lui hanno messo gli occhi i principali top club europei. Ovviamente pure l’Inter. I nerazzurri stanno sondando alcuni nomi per ringiovanire la propria rosa, nonché il proprio reparto offensivo che in estate saluterà sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. Ma se per sostituire questi due, Piero Ausilio sta tentando il grande smacco Daniel Maldini, per David il discorso è un altro.

David titolare all’Inter e occhio ai discorsi con Thuram

DUE IPOTESI – Come ipotizza Tuttosport, se David dovesse approdare all’Inter lo farebbe per diventare il titolare del ruolo. In questo caso, si aprirebbero nuovi discorsi relativi a Marcus Thuram. Il francese, capocannoniere dell’Inter, è arrivato a zero e ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Non è da escludere che continuando così la prossima estate qualche club possa presentarsi dalle parti di Viale della Liberazione per provare ad acquistarlo. Si tratta ovviamente di ipotesi, ma tutt’altro che inverosimili.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati