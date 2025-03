David, spunta un documento ‘rivelatore’: richieste monstre. Possibile derby per l’Inter!

Jonathan David è uno dei profili monitorati dall’Inter per la sessione estiva di calciomercato. Nelle ultime ore, è spuntato un documento che rivela le richieste economiche del canadese: le cifre invitano a una riflessione.

IL PUNTO – Jonathan David rappresenta uno dei calciatori più interessanti tra quelli che si libereranno a parametro zero a partire dalla prossima stagione: l’Inter lo sa, per cui ragiona seriamente per l’estate. In questo scenario, il club nerazzurro deve necessariamente lavorare ai fianchi il calciatore e il suo entourage, riuscendo a dimostrare come il proprio progetto sia il migliore tra quelli potenzialmente accessibili nella prossima annata. Un compito, quello dei meneghini, ulteriormente complicato da un fattore.

David, richieste molto elevate: l’Inter deve fare un ragionamento

LE CIFRE – A proposito delle richieste economiche di David per la scelta della squadra in cui approdare in estate, SkySport.ch è entrata in un possesso di un documento che fornisce un quadro molto dettagliato della situazione. Nello specifico, in base a quanto in esso indicato, il calciatore avrebbe avanzato le seguenti richieste: 9 milioni di euro lordi a stagione, 15 milioni alla firma e circa 10 milioni per le commissioni. Il valore complessivo di 34 milioni potrebbe rappresentare un ostacolo, per varie delle squadre interessate al calciatore, al momento della decisione di affondare il colpo per il suo ingaggio. L’Inter, in tal senso, è invitata a una riflessione.

IL DERBY – L’emittente svizzera ha aggiunto, proprio in considerazione delle richieste “personali” di David, che le squadre italiane potrebbero essere favorite per il suo ingaggio in estate. Ciò perché le loro politiche in materia di calciomercato prevedono, rispetto al caso inglese, la possibilità di compensare un esborso minore in termini di cartellino con investimenti importanti sul profilo dell’ingaggio e dei pagamenti accessori. Per questo motivo, l’Inter e la Juventus si candidano seriamente per l’acquisto del canadese in estate. Con i prossimi mesi diranno molto dell’evoluzione che la situazione di mercato del calciatore di proprietà del Lille potrà intraprendere.