David sorpresa ad Inzaghi nel prossimo futuro? Profilo ideale – TS

Jonathan David potrebbe realmente essere il profilo ideale per l’Inter della prossima stagione. Il giocatore è in scadenza a giugno del 2025 e non pare voler rinnovare, su Tuttosport balena un’ipotesi.

OBIETTIVO – L’obiettivo dell’Inter nell’estate del 2025 non sarà solo Jonathan David: sarà proprio l’attaccante, precisamente la quarta punta da affiancare al trio Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi nel caso in cui rimanessero. La sorpresa di fine mercato potrebbe arrivare, solo se verrà ceduto Joaquin Correa, il che rimane molto difficile a questo punto. David è il nome ideale per il prossimo anno ed in passato numerosi club lo hanno seguito dall’Italia, dal Milan fino alla Juventus e alla Roma. Il giocatore è ancora del Lille, ancora per poco però.

David, un profilo vicino all’Inter

PROFILO – Ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 e diventerà presto un parametro zero. Iniziare a sondare il terreno sarà fondamentale per non farsi trovare impreparati alla ghiotta chance di avere un attaccante del suo calibro. Abile a fare da prima punta di un reparto a tre e in una coppia, si abbina perfettamente al modo in cui Simone Inzaghi fa giocare i suoi attaccanti. Sarà richiesto da tante squadre, le commissioni degli agenti saranno alte e l’operazione altrettanto. Non è sicuro che rinnovi in Francia, anzi l’ipotesi di addio è molto concreta. Attenzione perciò ai rapaci dei parametri zero: Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e Dario Baccin.

fonte: Tuttosport – Federico Masini