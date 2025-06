David si allontana dall’Inter? Una rivale prova l’affondo!

Jonathan David è sul taccuino di varie squadre italiane, tra cui l’Inter, per un eventuale trasferimento a zero nella sessione estiva di mercato. Questa la situazione.

IL PUNTO – Quella relativa a Jonathan David è la principale telenovela del calciomercato estivo, con l’Inter e altre big italiane a guardare con interesse al suo profilo. Gli ultimi sviluppi raccontano di una squadra defilata – ossia quella nerazzurra – che ha preso nota delle elevate richieste economiche dell’entourage del canadese, cui si contrappone una rivale italiana pronta ad affondare il colpo per arrivare al suo ingaggio. La compagine intenzionata ad andare avanti nella corsa a David è la Juventus, il cui direttore generale Damien Comolli incontrerà l’entourage del classe 2000 per provare a trovare l’intesa.

David più distante dall’Inter: la Juventus tenta la chiusura

L’OBIETTIVO – Come riportato da Sport Mediaset, la Juventus intende convincere il calciatore canadese a ridurre le sue pretese in termini di ingaggio. La richiesta di 7 milioni di euro annui viene infatti ritenuta troppo elevata – non solo da parte dei bianconeri ma anche dall’Inter – per cui l’idea è che una chiusura potrà avvenire solo in presenza di cifre inferiori. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per conoscere l’evoluzione di tale situazione di mercato, con l’Inter che appare sempre più defilata.